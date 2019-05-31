Стала відома основна версія падіння Мі-8 на Рівненщині



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Вертоліт Мі-8 розбився під час навчально-тренувального польоту у Рівненській області Фото: прес-служба ДБР

У військовій прокуратурі повідомили, що самописці з Мі-8 відправлені до Києва для розшифровки

Основною версією катастрофи військового вертольоту Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію військової прокуратури.

«Наразі основною версією краху військового вертольоту Мі-8 є технічна несправність. Самописці відправлені рано вранці сьогодні до Києва для розшифровки», - заявили в прокуратурі.

За даними відомства, у грудні 2018 року вертоліт проходив обслуговування на «Мотор Січі», і неполадок не було виявлено.

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час навчально-тренувального польоту у Рівненській області впав вертоліт Мі-8. У результаті катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області).

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8.

Розслідування обставин падіння військового вертольоту Мі-8 на Рівненщині передали Державному бюро розслідувань.