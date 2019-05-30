На Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8: четверо членів екіпажу загинули



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Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються Фото ілюстративне

Внаслідок катастрофи загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

Пізно ввечері у середу, 29 травня, о 23.27 під час учбово-тренувального польоту у Рівненській області було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8.

Про це у четвер повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

«У результаті авіаційної катастрофи, за попередньою інформацією, загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області)», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області.

«На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також для з’ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України, проводяться слідчо-оперативні дії», - додали у повідомленні.

Наразі причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

«Більш детальніша інформація буде надана після з’ясування обставин події», - додали у прес-центрі.

Нагадаємо,15 травня приватний гелікоптер впав у річку Гудзон біля причалу на березі Мангеттена.

Раніше на українсько-румунському кордоні впав вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду.