Падіння Мі-8 на Рівненщині: розслідувати катастрофу будуть слідчі ДБР



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На місці катастрофи працюють правоохоронні органи

Розслідування обставин падіння військового вертольоту Мі-8 на Рівненщині передали Державному бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.

«Провадження відкрито Військовою прокуратурою Рівненського гарнізону, а слідчі Державного бюро розслідувань будуть розслідувати (справу – ред.) – за статтею 416 ККУ «Порушення правил польотів», - зазначили в прес-службі.

У відомстві додали, що наразі ще невідомо, які експертизи будуть проведені в ході розслідування.

За повідомленням Міністерства оборони України, на місці катастрофи працюють правоохоронні органи, також для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ ЗСУ, проводяться слідчо-оперативні дії. Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час учбово-тренувального польоту у Рівненській області було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. У результаті катастрофи загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області).

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8.