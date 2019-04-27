Стала відома причина трагедії на шахті «Східкарбон» на окупованій Луганщині



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Шахта «Східкарбон» на окупованій Луганщині Фото: «Радіо Свобода»

На шахті «Східкарбон» була порушена техніка безпеки

Причиною трагедії на шахті «Східкарбон» під Луганськом стало порушення техніки безпеки, заявив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, повідомляє «Інтерфакс Україна».

«За моєю інформацією, вже є дані на 90%, що була перевищена концентрація метану. Тобто було порушено систему техніки безпеки, і не проводилися роботи з недопущення скупчення метану у виробках, де працюють люди. Слід постійно проводити профілактику, щоб цього не сталося. Але це відволікає людей, а їх там небагато, це міні-шахта, там 20 осіб. Тобто, відволікаючись, вони займалися цими роботами, а не видобутком вугілля, власнику шахти це не вигідно», - сказав він в ефірі «112 Україна». За словами Лисянського, вибух на шахті був не один.

«Був перший потужний вибух, потім ще два локальних», - повідомив він. Окупаційна влада повідомила, що тіла всіх загиблих 17 гірників шахти «Східкарбон» підняли на поверхню.

Як повідомляв «Главком», 25 квітня на шахті «Східкарбон», що на окупованій Луганщині стався обвал породи і пролунали кілька вибухів.