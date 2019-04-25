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    Події в Україні

    На шахті «Східкарбон» в «ЛНР» стався вибух, - ЗМІ

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    На шахті &laquo;Східкарбон&raquo; в &laquo;ЛНР&raquo; стався вибух - На шахті «Східкарбон» в «ЛНР» стався вибух, - ЗМІ
    На шахті «Східкарбон» в «ЛНР» стався вибух
    Фото: ТАСС

    За даними росЗМІ, на шахті сталася «надзвичайна ситуація»

    Працівників МНС Росії відправляють на шахту «Східкарбон» у населеному пункті Юріївка, на окупованій Луганщині.

    За даними росЗМІ, на шахті стався вибух.

    Рятувальники, зокрема гірські рятувальники, виїхали на шахту для порятунку та надання медичної допомоги.

    «Обставини події з'ясовують», — заявили у прес-службі Державної служби із надзвичайних ситуацій.

    За непідтвердженими даними, під час вибуху загинули 19 осіб.

    Також повідомляється, що до місця виклику було направлено чотири відділення «воєнізованого гірничорятувального загону №1, включаючи командний склад і три реанімаційно-протишокові групи».

    Шахта «Східкарбон» є єдиною міні-шахтою на території Лутугинського району. З другого півріччя 2014 року у зв'язку з бойовими діями виробнича діяльність «Східкарбону» була припинена.

    Однак, з січня 2018 року шахта відновила виробничу діяльність, у минулому році видобуток вугілля становив 29 тисяч 868 тон.

    Джерело: ТАСС

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