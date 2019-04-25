На шахті «Східкарбон» в «ЛНР» стався вибух, - ЗМІ
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За даними росЗМІ, на шахті сталася «надзвичайна ситуація»
Працівників МНС Росії відправляють на шахту «Східкарбон» у населеному пункті Юріївка, на окупованій Луганщині.
За даними росЗМІ, на шахті стався вибух.
Рятувальники, зокрема гірські рятувальники, виїхали на шахту для порятунку та надання медичної допомоги.
«Обставини події з'ясовують», — заявили у прес-службі Державної служби із надзвичайних ситуацій.
За непідтвердженими даними, під час вибуху загинули 19 осіб.
Також повідомляється, що до місця виклику було направлено чотири відділення «воєнізованого гірничорятувального загону №1, включаючи командний склад і три реанімаційно-протишокові групи».
Шахта «Східкарбон» є єдиною міні-шахтою на території Лутугинського району. З другого півріччя 2014 року у зв'язку з бойовими діями виробнича діяльність «Східкарбону» була припинена.
Однак, з січня 2018 року шахта відновила виробничу діяльність, у минулому році видобуток вугілля становив 29 тисяч 868 тон.
Джерело: ТАСС