На шахті «Східкарбон» в «ЛНР» стався вибух, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На шахті «Східкарбон» в «ЛНР» стався вибух Фото: ТАСС

За даними росЗМІ, на шахті сталася «надзвичайна ситуація»

Працівників МНС Росії відправляють на шахту «Східкарбон» у населеному пункті Юріївка, на окупованій Луганщині.

За даними росЗМІ, на шахті стався вибух.

Рятувальники, зокрема гірські рятувальники, виїхали на шахту для порятунку та надання медичної допомоги.

«Обставини події з'ясовують», — заявили у прес-службі Державної служби із надзвичайних ситуацій.

За непідтвердженими даними, під час вибуху загинули 19 осіб.

Також повідомляється, що до місця виклику було направлено чотири відділення «воєнізованого гірничорятувального загону №1, включаючи командний склад і три реанімаційно-протишокові групи».

Шахта «Східкарбон» є єдиною міні-шахтою на території Лутугинського району. З другого півріччя 2014 року у зв'язку з бойовими діями виробнича діяльність «Східкарбону» була припинена.

Однак, з січня 2018 року шахта відновила виробничу діяльність, у минулому році видобуток вугілля становив 29 тисяч 868 тон.

Джерело: ТАСС