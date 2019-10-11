Терористи на Донбасі чотири рази обстріляли українських захисників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Впродовж 11 жовтня втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це 11 жовтня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

неподалік Талаківки з напрямку Пікузів – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська та неподалік Славного з напрямку Сигнального – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку ЗСУ не було.

Раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув старший матрос Юрій Волк.

У Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова 11 жовтня помер командир інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського прапорщик В’ячеслав Кубрак, який 8 жовтня отримав мінно-вибухове поранення під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, 9 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

До слова, 9 жовтня на блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хотіли проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил. Поліція затримала двох осіб, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він не може забезпечити відведення українських військ у межах розведення сил біля Золотого і Петровського на Донбасі.

Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив про те, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним.