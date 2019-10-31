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    В штабі розповіли, скільки українських бійців вже відійшли на нові позиції

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    В штабі розповіли, скільки українських бійців вже відійшли на нові позиції

    Триває третя доба процесу розведення сил і засобів біля Золотого

    В рамках розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

    «Триває третя доба процесу розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. В рамках цих заходів 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

    У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

    Штаб операції Об’єднаних сил у зв’язку із запровадженням в районі проведення операції режиму «жовтий» надав роз’яснення щодо порядку перетину блокпостів в районі проведення ООС журналістами та працівниками вітчизняних і закордонних ЗМІ.

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