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    Стали відомі перші фіналісти нацвідбору на Євробачення-2020

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    <p>З восьми учасників півфіналу глядачі та члени журі обрали трьох фіналістів</p> - Стали відомі перші фіналісти нацвідбору на Євробачення-2020

    З восьми учасників півфіналу глядачі та члени журі обрали трьох фіналістів

    Другий півфінал національного відбору на «Євробачення-2020» відбудеться 15 лютого, фінал – 22 лютого

    У суботу ввечері, 8 лютого, завершився перший півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020».

    У 2020 році дещо змінився склад журі. Суддями стали Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

    За результатами голосування глядачів (50%) і суддів (50%) у фінал пройшли троє учасників:

    Krutь


    Go-A

    Jerry Heil

    Загалом сьогодні на сцені виступили восьмеро учасників:

    • Гурт [O] з піснею «Там, куди я йду»;
    • Jerry Heil - пісня Vegan;
    • Katya Chilly - пісня «Піч»;
    • Krutь - пісня «99»;
    • Go-A з піснею «Соловей»;
    • Cloudless - пісня Drown Me Down;
    • Gio - пісня Feeling so lost;
    • Assol - пісня Save It

    Нацвідбір проводить та ж команда, що і в попередні роки. Ведучим прямих ефірів національного відбору залишається Сергій Притула. Музичний продюсер – Руслан Квінта. Креативний продюсер – Наталія Франчук.

    Другий півфінал національного відбору на «Євробачення-2020» відбудеться 15 лютого, фінал – 22 лютого.

    За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах загалом боротимуться 16 конкурсантів.

    Пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

    Перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин.

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