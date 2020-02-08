Стали відомі перші фіналісти нацвідбору на Євробачення-2020



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З восьми учасників півфіналу глядачі та члени журі обрали трьох фіналістів

Другий півфінал національного відбору на «Євробачення-2020» відбудеться 15 лютого, фінал – 22 лютого

У суботу ввечері, 8 лютого, завершився перший півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020».

У 2020 році дещо змінився склад журі. Суддями стали Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

За результатами голосування глядачів (50%) і суддів (50%) у фінал пройшли троє учасників:

Krutь



Go-A

Jerry Heil

Загалом сьогодні на сцені виступили восьмеро учасників:

Гурт [O] з піснею «Там, куди я йду»;

Jerry Heil - пісня Vegan;

Katya Chilly - пісня «Піч»;

Krutь - пісня «99»;

Go-A з піснею «Соловей»;

Cloudless - пісня Drown Me Down;

Gio - пісня Feeling so lost;

Assol - пісня Save It

Нацвідбір проводить та ж команда, що і в попередні роки. Ведучим прямих ефірів національного відбору залишається Сергій Притула. Музичний продюсер – Руслан Квінта. Креативний продюсер – Наталія Франчук.

Другий півфінал національного відбору на «Євробачення-2020» відбудеться 15 лютого, фінал – 22 лютого.

За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах загалом боротимуться 16 конкурсантів.

Пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

Перші квитки на Євробачення-2020 розкупили за 20 хвилин.