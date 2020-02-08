Стали відомі перші фіналісти нацвідбору на Євробачення-2020
З восьми учасників півфіналу глядачі та члени журі обрали трьох фіналістів
Другий півфінал національного відбору на «Євробачення-2020» відбудеться 15 лютого, фінал – 22 лютого
У суботу ввечері, 8 лютого, завершився перший півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020».
У 2020 році дещо змінився склад журі. Суддями стали Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
За результатами голосування глядачів (50%) і суддів (50%) у фінал пройшли троє учасників:
Krutь
Go-A
Jerry Heil
Загалом сьогодні на сцені виступили восьмеро учасників:
- Гурт [O] з піснею «Там, куди я йду»;
- Jerry Heil - пісня Vegan;
- Katya Chilly - пісня «Піч»;
- Krutь - пісня «99»;
- Go-A з піснею «Соловей»;
- Cloudless - пісня Drown Me Down;
- Gio - пісня Feeling so lost;
- Assol - пісня Save It
Нацвідбір проводить та ж команда, що і в попередні роки. Ведучим прямих ефірів національного відбору залишається Сергій Притула. Музичний продюсер – Руслан Квінта. Креативний продюсер – Наталія Франчук.
Другий півфінал національного відбору на «Євробачення-2020» відбудеться 15 лютого, фінал – 22 лютого.
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