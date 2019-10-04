Падіння Ан-12 поблизу Львова: поліція відкрила кримінальне провадження



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Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, а також обставини події Фото: ДСНС

Внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 п’ятеро осіб загинули

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

Попередньо встановлено, що внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 п’ятеро осіб загинули, ще троє з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, а також обставини події.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 жовтня, близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

Літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Трьох потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.