Літак Ан-12 аварійно приземлився через закінчення пального - Мінінфраструктури



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Літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому Фото: Facebook Міністерства інфраструктури України

Розпочато розслідування трагедії з літаком Ан-12

Вантажний літак Ан-12, який аварійно приземлився поблизу Львова, належить авіакомпанії «Україна Аероальянс». Судно виконувало чартерний вантажний рейс UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) – Львів.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства інфраструктури України у Facebook.

«Аварійна посадка здійснена у зв’язку з закінченням пального. Розпочато розслідування зазначеної події. Працюють рятувальні служби», - заявили у міністерстві.

Повідомляється, що літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому.

Нагадаємо, о 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 7:46 літак Ан-12 було знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

Станом на 9.00 встановлено, що на борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж. Внаслідок падіння літака три особи загинули, три особи постраждали, доля двох осіб невідома.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.



