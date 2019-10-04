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    Літак, який розбився біля Львова, у 2014 році засвітився у скандалі із контрабандою

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    <p>Вантажний літак Aн-12 з реєстраційним номером 50815B в серпні 2014 році приземлявся в аеропорту Ужгорода, де судно запідозрили в контрабанді товару</p> - Літак, який розбився біля Львова, у 2014 році засвітився у скандалі із контрабандою

    Вантажний літак Aн-12 з реєстраційним номером 50815B в серпні 2014 році приземлявся в аеропорту Ужгорода, де судно запідозрили в контрабанді товару

    Фото: Mukachevo.net

    В серпні 2014 року Aн-12 з реєстраційним номером 50815B приземлявся в аеропорту Ужгорода

    Вантажний літак Ан-12, який аварійно приземлився 4 жовтня поблизу Львова, в результаті чого загинули п’ять людей та троє постраждали, у 2014 році потрапляв у скандал із перевезенням контрабанди.

    Про це повідомляє Mukachevo.net.

    У 2014 році 16 серпня в аеропорту Ужгород сів вантажний літак Aн-12 з реєстраційним номером 50815B, який запідозрили в контрабанді товару. Вантаж був задокументований, але мав контрабандне призначення.

    Виявилося, що це той самий літак, який сьогодні здійснював рейс Віго-Львів, але не долетів до аеропорту «Львів», зникнувши з радарів.

    Нагадаємо, транспортний літак Ан-12 зник з радару при заході на посадку близько 7.10. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

    О 07:46 Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі. 

    Літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому.

    На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж. 

    Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Рятувальники деблокували трьох потерпілих із пошкодженого літака, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

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