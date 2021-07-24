США повернуть Україні речі, викрадені під час війни

Буде передано речі, що містять історичну інформацію про життя єврейських громад

Серед артефактів – предмети, викрадені з єврейських будинків та синагог

США збираються повернути до України, Румунії, Угорщини та Словаччини речі, викрадені нацистами з єврейських синагог і будинків у Європі під час Голокосту. Артефакти спочатку збиралися виставити на торги в Нью-Йорку, але вони були конфісковані.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

Зокрема країнам повернуть 17 похоронних сувоїв, рукописів та інших історичних документів. Також серед артефактів — переплетений реєстр поховань між 1836 і 1899 роками з Румунії. Їх викрали у єврейських громад під час нацистського правління.

Виконувачка обовʼязків адвоката США Жаклін Касуліс заявила, що артефакти містять безцінну історичну інформацію, що належить нащадкам сімей, які жили і процвітали у єврейських громадах до Голокосту.

Аукціонний будинок Kestenbaum & Company заявив, що співпрацював з владою. До угоди долучився приватний колекціонер, відомий тим, що намагався «врятувати і зберегти єврейські історичні документи, які в іншому випадку були б втрачені». Після консультацій зі Світовою єврейської організацією реституції артефакти зняли з аукціону.

Ранішн стало відомо, що дослідники оцифрували понад 1 мільйон 200 тисяч документів, які стосуються періоду окупації Києва 1941–1943 років, трагедії Бабиного Яру, переселення єврейського населення в довоєнний час.