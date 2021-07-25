США можуть ввести додаткові санкції проти Білорусі

Санкції можуть бути пов'язані з нафтопродуктами і калієм

На меті – додаткова ізоляція Лукашенка

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість введення додаткових економічних санкцій проти Білорусі, пише в неділю The Wall Street Journal з посиланням на учасників переговорів між американськими офіційними особами і білоруськими опозиціонерами, що відбулися раніше в липні.

«Ці нові санкції доповнили б обмежувальні заходи, введені США раніше в цьому році. Метою такого кроку може бути додаткова ізоляція лідера Білорусі Олександра Лукашенка», – пише видання.

Газета повідомляє з посиланням на радника лідера білоруської опозиції Франака Вячорку, що Держдепартамент США націлений на те, щоб ввести санкції, пов'язані з нафтопродуктами і калієм.

«Американські офіційні особи не побажали обговорити, коли можуть бути введені додаткові санкції», – пише газета.

У статті наголошується, що заходи США щодо Білорусі на практиці можуть надати лише обмежений реальний вплив на економіку країни.

Нагадаємо, протягом останніх кількох днів Міністерство юстиції Білорусі відкликало реєстрацію низки неурядових організацій – уже відомо більш ніж про п’ять десятків обʼєднань, що опинилися в процесі примусової ліквідації чи щодо яких судові слухання про ліквідацію мають відбутися ближчим часом.

Читайте також: