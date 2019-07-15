Стало відомо, де утримують засудженого в Італії Марківа



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Марків перебуває у в’язниці суворого режиму

Дружина українського нацгвардійця Віталія Марківа Діана була більше ніж у шоці після оголошення вироку чоловіку італійським судом.

Про це Діана Марків заявила в програмі «Нині вже» на Громадському.

«Я очікувала, що може бути негативний вирок, але навіть у страшних снах я не могла передбачити, що можуть дати навіть більше, ніж просив прокурор. Шоком назвати, це легко сказати», — сказала вона.

Водночас Діана зазначила, що чоловік нормально тримається, а її він заздалегідь готував до того, що вирок може бути негативним.

«Сказав, будем боротися до кінця, все буде добре… Він перебуває у в’язниці суворого режиму, там дуже суворий порядок, але в принципі тримається і почувається він нормально, наскільки це можна назвати нормальним: ходить до спортивного залу, читає книжки, старається дарма не витрачати час», — розповіла вона.

Діана Марків додала, що мати відвідує Віталія раз на два тижні, але сама вона не їздить до нього.

«Ми з Віталієм прийняли рішення, що мені краще не їздити», — резюмувала дружина нацгвардійця.

Як повідомлялося, 15 липня у Нью-Йорку українці готуються пікетувати консульство Італії.

12 липня «Свободу Марківу»: під консульством Італії у Києві влаштували акцію протесту.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа заявив, що здивований таким суворим вироком суду.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну Марківа.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.