Справа Марківа: У Нью-Йорку українці готуються пікетувати консульство Італії



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Віталій захищав свою Батьківщину, а отримав звинувачення у вбивстві і вирок в Італії, - обурюються активісти

Ходімо до Італійського консульства в Нью-Йорку, щоб сказати італійським дипломатам про те, що підігрувати Путіну не варто, - закликали організатори

У США волонтерська організація українців Razom for Ukraine проведе в понеділок, 15 липня, акцію протесту проти вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, якого в Італії засудили на 24 роки ув'язнення.

Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

«Ходімо до італійського консульства в Нью-Йорку, щоб сказати італійським дипломатам про те, що підігрувати Путіну не варто, а для збереження миру і законності в Європі проводити чесне судочинство із слідчими експериментами на місцях і у співпраці з українською владою», - закликали організатори, додавши хештег #freeMarkiv.

«Віталій захищав свою Батьківщину, а отримав звинувачення у вбивстві і вирок в Італії», - обурюються активісти.

Як повідомлялося, 12 липня «Свободу Марківу»: під консульством Італії у Києві влаштували акцію протесту.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа заявив, що здивований таким суворим вироком суду.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну Марківа.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.