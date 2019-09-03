Стало відомо, хто стане торговим представником України



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Тарас Качка претендує на посаду заступника міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства - торгового представника України

Ексрадник глави МЗС буде торговим представником України

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов підтвердив, що ексрадник міністра закордонних справ України Тарас Качка стане його заступником та торговим представником України.

Про це він сказав у ефірі програми «Свобода слова».

«По Тарасу Качці відповідь - так. Іншу частину людей ми призначимо якнайшвидше»,- відповів Милованов на питання, чи правдива інформація, що Тарас Качка стане торговим представником України

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Тарас Качка претендує на посаду заступника міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства - торгового представника України.

До слова, Милованов також пояснив, як комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну у їх формування.