Глава Генштабу розповів деталі про атаку бойовиків на Луганщині



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Наступ почався на спостережні пости ЗСУ від Новотошковского до Жолобка

Атака бойовиків на Донбасі почалася після 5 ранку після того, як незаконні формування Російської Федерації відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад. Про це заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак після засідання Ради національної безпеки і оборони на брифінгу.

За його словами, бойовики намагалися атакувати спостережні пости від Новотошківського до Жолобка.

«Сьогодні після 5:00 ранку НЗФ ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували й калібр 152 мм. Після чого, приблизно в 5:15 штурмовими групами вони зробили спробу за 3 напрямами атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було від Новотошківського до Жолобку. Силами підрозділів цих двох бригад було напад тих штурмових груп відбито і зав'язався бій на спостережному посту «баня» 72-ї бригади.

Відповідно до статті 51 статуту ООН ми дали адекватну відповідь. Перед тим ми дали команду, щоб з того спостережного пункту люди відійшли, тому що довелося туди наносити вогонь. В результаті станом на цю годину усі наші позиції під контролем наших військ», - повідомив Хомчак.

Раніше повідомлялося, що Радбез провів екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,