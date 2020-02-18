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    Глава Генштабу розповів деталі про атаку бойовиків на Луганщині

    • Розсилка
    Глава Генштабу розповів деталі про атаку бойовиків на Луганщині

    Наступ почався на спостережні пости ЗСУ від Новотошковского до Жолобка

    Атака бойовиків на Донбасі почалася після 5 ранку після того, як незаконні формування Російської Федерації відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад. Про це заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак після засідання Ради національної безпеки і оборони на брифінгу.

    За його словами, бойовики намагалися атакувати спостережні пости від Новотошківського до Жолобка.

    «Сьогодні після 5:00 ранку НЗФ ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували й калібр 152 мм. Після чого, приблизно в 5:15 штурмовими групами вони зробили спробу за 3 напрямами атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було від Новотошківського до Жолобку. Силами підрозділів цих двох бригад було напад тих штурмових груп відбито і зав'язався бій на спостережному посту «баня» 72-ї бригади.

    Відповідно до статті 51 статуту ООН ми дали адекватну відповідь. Перед тим ми дали команду, щоб з того спостережного пункту люди відійшли, тому що довелося туди наносити вогонь. В результаті станом на цю годину усі наші позиції під контролем наших військ», - повідомив Хомчак.

    Раніше повідомлялося, що Радбез провів екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого


    Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 
    Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.
    бойовики на Донбасі ЗСУ Луганщина обстріл ОРДЛО напад Операція Об’єднаних сил Руслан Хомчак
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