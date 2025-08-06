Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції

Родина Ротенберга продовжує отримувати гроші на Заході

Донька російського олігарха Аркадія Ротенберга Лілія веде бізнес у Берліні та допомагає родині обходити західні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Сергія Єжова.

Лілія Ротенберг є громадянкою Німеччини. Вона, як і онук олігарха, може вільно в'їжджати в Шенгенську зону й навіть обиратися до Європарламенту.

«До санкційних списків Євросоюзу донька Ротенберга не включена. Хоча родина використовує її для того, щоб захищати свій бізнес. Наприклад, коли Аркадія Ротенберга включили до санкційних списків, він переписав девелоперські активи на сина Ігоря, якому вигідна війна. Він пов'язаний з виробництвом патронів. Коли під обмеження потрапив уже Ігор – переписав на сестру Лілію», – зазначив Єжов.

Лілія Ротенберг фото з відкритих джерел

Йдеться про частку в девелоперській компанії «ТПС Нерухомість», яку Forbes оцінює в $550 млн.

Таким чином, як пише Єжов, друг російського диктатора Володимира Путіна уникає міжнародних санкцій. За словами журналіста, гроші осідають в кишенях родини олігарха, забезпечуючи їм затишне життя на Заході. Він додав, що донька Ротенберга спокійно живе в Німеччині. У родини є бізнес в Берліні – компанія Rotex GmbH, через яку було придбано елітну віллу в престижному районі столиці Німеччини. Її записано на чоловіка Лілії.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, які є наближеними до диктатора Володимира Путіна. Їх звинувачують у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення, відмиванні майна, ухиленні від сплати податків.

Примітно, що у 2023 році Фінляндія заморозила гроші акціонерного товариства «Мінудобрения», підконтрольного Ротенбергу.