Справа про проституцію неповнолітніх. Ім’я олігарха Дерипаски зникло з обвинувального акта

Олег Дерипаска фігурував у справі про мережу сутенерів, яка спеціалізувалася на продажу сексу з неповнолітніми дівчатами

Журналісти отримали доступ до 25 томів кримінальної справи проти сутенерів, у матеріалах справи згадуються більш ніж 30 епізодів злочинної діяльності

У 2019 році в Ленінградській області порушили кримінальну справу проти кількох осіб, які втягували в проституцію неповнолітніх дівчат. У матеріалах справи неодноразово фігурує олігарх Олег Дерипаска, проте його прибрали з обвинувального висновку. Про це повідомляють «Важные истории» та «Верстка», інформує «Главком».

Журналісти отримали доступ до 25 томів кримінальної справи проти сутенерів, у матеріалах справи згадуються більш ніж 30 епізодів злочинної діяльності. У розслідуванні йдеться, що мережа із залучення неповнолітніх до проституції працювала щонайменше з 2018 до 2019 року. Дівчат шукали під прикриттям регіональних конкурсів краси, через модельні агентства, сайти знайомств і тематичні групи в месенджерах.

Сутенери здебільшого залучали до роботи 15-16-річних незайманих дівчат. Деяких дівчат змушували імітувати втрату цноти під час статевого акту – їм давали шприци з червоною фарбою, а також пігулки, які спричиняють біль. Також організатори мережі підробляли документи дівчатам, щоб занизити або завищити їхній вік залежно від побажань клієнтів.

У розслідуванні йдеться, що клієнтами мережі були відомі та багаті люди, проте ніхто з них не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Фігурантами кримінальної справи стали організаторки мережі: Світлана Титова, Олександра Шантирєва, Ольга Гончарова, Максим Некозирєв та Анастасія Якушева.

Дві дівчини, чиї свідчення є в кримінальній справі, стверджували, що один із чоловіків, з яким вони вступили в сексуальний зв'язок, був Олег Дерипаска. Одній із них на той момент було 15 років, іншій – 17. Вони зустрічалися з мільярдером у його маєтку в Краснодарському краї та в багатоповерховому будинку на вулиці Волхонка в Москві. Після інтимного зв'язку дівчатам, крім грошей, передали дорогі подарунки – зокрема, одна з неповнолітніх отримала діамантову підвіску Mercury, комп'ютер Apple і годинник Apple Watch.

Ще одним клієнтом цих дівчат, за даними справи, був Олександр Усов – колишній співвласник деревообробного заводу в Москві.

До слова, Україна націоналізувала на понад 2 млрд грн активів олігарха РФ Олега Дерипаски. Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни.

Як повідомлялося, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.