Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Справа про проституцію неповнолітніх. Ім’я олігарха Дерипаски зникло з обвинувального акта

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа про проституцію неповнолітніх. Ім’я олігарха Дерипаски зникло з обвинувального акта
Олег Дерипаска фігурував у справі про мережу сутенерів, яка спеціалізувалася на продажу сексу з неповнолітніми дівчатами
фото з відкритих джерел

Журналісти отримали доступ до 25 томів кримінальної справи проти сутенерів, у матеріалах справи згадуються більш ніж 30 епізодів злочинної діяльності

У 2019 році в Ленінградській області порушили кримінальну справу проти кількох осіб, які втягували в проституцію неповнолітніх дівчат. У матеріалах справи неодноразово фігурує олігарх Олег Дерипаска, проте його прибрали з обвинувального висновку. Про це повідомляють «Важные истории» та «Верстка», інформує «Главком».

Журналісти отримали доступ до 25 томів кримінальної справи проти сутенерів, у матеріалах справи згадуються більш ніж 30 епізодів злочинної діяльності. У розслідуванні йдеться, що мережа із залучення неповнолітніх до проституції працювала щонайменше з 2018 до 2019 року. Дівчат шукали під прикриттям регіональних конкурсів краси, через модельні агентства, сайти знайомств і тематичні групи в месенджерах.

Сутенери здебільшого залучали до роботи 15-16-річних незайманих дівчат. Деяких дівчат змушували імітувати втрату цноти під час статевого акту – їм давали шприци з червоною фарбою, а також пігулки, які спричиняють біль. Також організатори мережі підробляли документи дівчатам, щоб занизити або завищити їхній вік залежно від побажань клієнтів.

У розслідуванні йдеться, що клієнтами мережі були відомі та багаті люди, проте ніхто з них не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Фігурантами кримінальної справи стали організаторки мережі: Світлана Титова, Олександра Шантирєва, Ольга Гончарова, Максим Некозирєв та Анастасія Якушева.

Дві дівчини, чиї свідчення є в кримінальній справі, стверджували, що один із чоловіків, з яким вони вступили в сексуальний зв'язок, був Олег Дерипаска. Одній із них на той момент було 15 років, іншій – 17. Вони зустрічалися з мільярдером у його маєтку в Краснодарському краї та в багатоповерховому будинку на вулиці Волхонка в Москві. Після інтимного зв'язку дівчатам, крім грошей, передали дорогі подарунки – зокрема, одна з неповнолітніх отримала діамантову підвіску Mercury, комп'ютер Apple і годинник Apple Watch.

Ще одним клієнтом цих дівчат, за даними справи, був Олександр Усов – колишній співвласник деревообробного заводу в Москві.

До слова, Україна націоналізувала на понад 2 млрд грн активів олігарха РФ Олега Дерипаски. Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. 

Як повідомлялося, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Читайте також:

Теги: росія проституція росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін шукає шляхи тиску на Європу та НАТО
Путін тестує готовність НАТО до розширення конфлікту
10 червня, 14:20
За словами глави дипломатії ЄС, Європа запровадить ще більше санкцій, якщо РФ не припинить війну
Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
20 травня, 12:54
Сибіга: Україна віддана мирним зусиллям. Україна ніколи не була і не є перешкодою для миру
Україна закликала Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту
21 травня, 04:02
Переговори між Україною та Росією заплановані на 2 червня
Інститут вивчення війни проаналізував, як Росія намагається домінувати у процесі мирних переговорів
31 травня, 04:04
Володимир Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для переговорів Туреччину, Ватикан і Швейцарію
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
28 травня, 10:05
Загалом без світла – 97 населених пунктів
Масована атака дронів. На окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини зникло світло
5 червня, 00:26

Соціум

Справа про проституцію неповнолітніх. Ім’я олігарха Дерипаски зникло з обвинувального акта
Справа про проституцію неповнолітніх. Ім’я олігарха Дерипаски зникло з обвинувального акта
Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін
Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін
Кремль може заарештувати 2 млн росіян через новий закон
Кремль може заарештувати 2 млн росіян через новий закон
Турки шоковані цінами на відпочинок у своїй країні й обирають інші курорти
Турки шоковані цінами на відпочинок у своїй країні й обирають інші курорти
Ракета SpaceX вибухнула під час підготовки до польоту (відео)
Ракета SpaceX вибухнула під час підготовки до польоту (відео)
США відновили видачу студентських віз, однак є нюанс
США відновили видачу студентських віз, однак є нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
152K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
80K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
16K
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9788
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua