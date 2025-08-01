Трамп пообіцяв запровадити санкції проти Росії

Трамп: Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити

Але президент США Дональд Трамп засумнівався у дієвості санкцій, оскільки Росія до них звикла

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності. Як повідомляє «Главком», таку заяву він зробив під час розмови з журналістами.

«Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити. Те, що відбувається, – дуже сумно», – зазначив Трамп.

Він також висловив жаль через втрати серед росіян, які, за його словами, перевищують українські, однак додав, що США не повинні бути втягнуті у цей конфлікт.

«До речі, я уклав угоду з НАТО, згідно з якою Альянс сплачує нам за це. Тож так, ми введемо санкції. Хоч я й не знаю, чи справді це зачепить Путіна. Вони вже звикли до санкцій. Я знаю про них усе, і про тарифи, й про інше. Не впевнений, що це має ефект, але ми це зробимо», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Раніше ми писали, що цього тижня представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Fox News Radio повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп вже понад пів року намагається домогтися завершення війни й робить для цього все можливе. «Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок. Йшлося не про Путіна особисто, а про переговори з його наближеними, у спробі знайти шлях до миру. Але поки що прогресу не спостерігається», – заявив Рубіо.