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Україна оголосила в розшук наближених до Путіна олігархів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна оголосила в розшук наближених до Путіна олігархів
Голова ради директорів «Стройгазмонтаж» російський олігарх Аркадій Ротенберг, який є соратником президента Путіна
фото: з відкритих джерел

Обидва олігархи перебувають під санкціями ЄС

Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. 

Згідно з картками в базі розшуку МВС Аркадія Ротенберга розшукує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а його сина Ігоря Ротенберга просто Нацполіція.

В обох вказана дата зникнення 17.08.22 року. Аркадія та Ігоря Ротенбергів звинувачують у:

  • фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення
  • державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
  • легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;
  • ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Україна оголосила в розшук наближених до Путіна олігархів фото 1

Ротенберг Аркадій Романович – російський олігарх. Вважається близьким другом Володимира Путіна. Перебуває під міжнародними санкціями країн Заходу. Його статки оцінюють у $3,5 млрд.

Україна оголосила в розшук наближених до Путіна олігархів фото 2

Його син Ігор Ротенберг також є олігархом і також перебуває під санкціями країн Заходу.

Варто зазначити, що після вторгнення РФ в Україні стали конфісковувати активи росіян, які є наближеними до режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави ТРЦ Ocean Plaza орієнтовною вартістю понад $350 млн, який частково належав Ротенбергам.

 
 

Теги: олігархи розшук МВС путін

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