Україна оголосила в розшук наближених до Путіна олігархів
Обидва олігархи перебувають під санкціями ЄС
Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Згідно з картками в базі розшуку МВС Аркадія Ротенберга розшукує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а його сина Ігоря Ротенберга просто Нацполіція.
В обох вказана дата зникнення 17.08.22 року. Аркадія та Ігоря Ротенбергів звинувачують у:
- фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення
- державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
- легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;
- ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Ротенберг Аркадій Романович – російський олігарх. Вважається близьким другом Володимира Путіна. Перебуває під міжнародними санкціями країн Заходу. Його статки оцінюють у $3,5 млрд.
Його син Ігор Ротенберг також є олігархом і також перебуває під санкціями країн Заходу.
Варто зазначити, що після вторгнення РФ в Україні стали конфісковувати активи росіян, які є наближеними до режиму Володимира Путіна.
Нагадаємо, 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави ТРЦ Ocean Plaza орієнтовною вартістю понад $350 млн, який частково належав Ротенбергам.
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