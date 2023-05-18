Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха

Фінська компанія купувала добрива в дубайської Agricultural Minerals DMCC, що діяла від імені російського акціонерного товариства «Мінудобрения», підконтрольного Ротенбергу

Апеляційний суд міста Гельсінкі дозволив заморозити 323 тисячі євро на рахунку, пов’язаному з компанією російського підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

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Як зазначається, рішення суду стосується фінської компанії, яка купувала добрива в дубайської Agricultural Minerals DMCC. Ще в жовтні 2021 року суд арештував 323 тисячі євро оплати, тому що вирішив, що прямий або опосередкований доступ до коштів мав Ротенберг.

Пізніше районний суд це рішення скасував. Міністерство закордонних справ це оскаржило та представило суду багато доказів, серед яких і статті з журналістських розслідувань, і річний звіт Естонського підрозділу економічної розвідки. Розслідування ЗМІ показали, що дубайська компанія насправді діяла від імені російського акціонерного товариства «Мінудобрения», підконтрольного Ротенбергу.

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У резльтаті апеляційний суд став на бік обвинувачення й постановив арештувати гроші.

Як відомо, Фінляндія активно заморожує активи російських олігархів та інших осіб, які перебувають під санкціями, після того, як у лютому 2022 року РФ почала повномасштабну війну з Україною. На кінець квітня було заморожено активи 1710 фізичних чи юридичних осіб на суму приблизно 244 мільйони євро.