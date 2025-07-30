Держдеп США прокоментував новий дедлайн Трампа для РФ

Брюс: Ну, очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина

Речниця Держдепартаменту США Темі Брюс заявила, що питання санкцій, включно з вторинними, регулярно обговорюються

Сполучені Штати готові запровадити нові обмеження та вторинні санкції проти Росії після закінчення 10-денного терміну, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Темі Брюс під час брифінгу, передає «Главком».

«Ну, очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина. І ми бачили результати цього по всьому світу, знову ж таки, найостанніше в Індо-Тихоокеанському регіоні і, звичайно, з його посланцями та характером зобов'язань, які ми взяли на себе», – зазначила Брюс.

Вона додала, що питання санкцій, включно з вторинними, регулярно обговорюються, і президент також порушував це питання, особливо щодо країн, які отримують вигоду від купівлі російської нафти.

«Ми знаємо, що це в його арсеналі, є багато речей, які він може зробити, так само як є багато речей, які може зробити секретар Рубіо. Але сам президент згадав про ці дві динаміки. Він був терплячим, і це, можливо, було неправильно витлумачено деякими людьми. І я думаю, що час для неправильного тлумачення вже минув», – підкреслила Темі Брюс.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп повідомив, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«10 днів від сьогодні», – сказав Трамп.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Нагадаємо, до цього, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Зокрема, Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.