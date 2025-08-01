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Аналітики прогнозують падіння російського рубля через санкції Трампа – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Аналітики прогнозують падіння російського рубля через санкції Трампа – Reuters
За останній тиждень рубль вже просів на 4,3% лише через заяви Трампа
фото з відкритих джерел

Динаміка рубля в серпні буде значною мірою залежати від деталей санкцій, які планує запровадити Трамп

У найближчі місяці російський рубль може знецінитися на 20% і сягнути позначки 100 за долар. Однією з ключових причин цього стане новий пакет санкцій, анонсований Дональдом Трампом. Такий прогноз надали 14 ринкових аналітиків, опитаних агентством Reuters, передає «Главком».

Аналітик компанії «Фінам» Олександр Потавін зазначив, що динаміка рубля в серпні буде значною мірою залежати від деталей санкцій, які планує запровадити Вашингтон.

За останній тиждень рубль вже просів на 4,3% лише через заяви Трампа, хоча впродовж двох останніх днів частково відіграв позиції.

«Якщо санкції, запропоновані Дональдом Трампом, будуть справді жорсткими й реалізованими, це може спричинити серйозні наслідки для російської економіки та фінансової системи», – додав Потавін.

На думку більшості експертів, поточний курс рубля, який коливається поблизу 80 за долар, є завищеним і має знизитися. Додатковим фактором ослаблення може стати грошово-кредитна політика Центробанку Росії.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності. Як повідомляє «Главком», таку заяву він зробив під час розмови з журналістами.

«Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити. Те, що відбувається, – дуже сумно», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Теги: росія санкції Дональд Трамп

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