Стало відомо, коли Держдеп США планує відправити посла в Україну
Кіт Дейтон перебуває на фінальному етапі затвердження на посаду посла в Україні
Передбачається, що новим послом США в Україні стане Кіт Дейтон
Процедура затвердження посла США в Україні Кіта Дейтона має завершитися найближчим часом, і він має до кінця місяця приїхати до Києва.
Про це повідомив заступник державного секретаря США Сітвен Біген.
«Я дуже сподіваюся, але я не можу гарантувати, оскільки все перебуває в руках Сенату, що ми зможемо надіслати затвердженого посла США в Україну до кінця поточного місяця», – сказав Біген.
Він зазначив, що Дейтон перебуває «на фінальному етапі затвердження».
«Я тільки вчора контактував з офісами як лідера (республіканської більшості – ред.) Мітча Макконнелла, так і лідера (демократичної меншості в Сенаті – ред.) Чака Шумера, щоби знову підкреслити, наскільки кваліфікованим є номінант», – зауважив заступник держсекретаря.
Біген назвав Дейтона «кращим експертом в питаннях України» і підкреслив, що він має підтримку як з боку демократів, так і республіканців.
Нагадаємо, наприкінці вересня комітет Сенату США одноголосно підтримав Дейтона на посаду посла в Україні.
епер кандидатуру Кіта Дейтона має затвердити верхня палата Конгресу США
Раніше претендент на посаду посла США назвав кількість російських військових на Донбасі.
До слова, номінант на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон закликав перекрити китайцям шлях в українську оборонку.
Як повідомлялося, 2 травня президент США Дональд Трамп обрав генерала у відставці кандидатом на посаду посла США в Україні
Нагадаємо, посла США в Україні не було з травня 2019, коли з посади пішла Йованович.
Наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.
Джерело: Укрінформ