Стало відомо, коли Держдеп США планує відправити посла в Україну



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Кіт Дейтон перебуває на фінальному етапі затвердження на посаду посла в Україні

Передбачається, що новим послом США в Україні стане Кіт Дейтон

Процедура затвердження посла США в Україні Кіта Дейтона має завершитися найближчим часом, і він має до кінця місяця приїхати до Києва.

Про це повідомив заступник державного секретаря США Сітвен Біген.

«Я дуже сподіваюся, але я не можу гарантувати, оскільки все перебуває в руках Сенату, що ми зможемо надіслати затвердженого посла США в Україну до кінця поточного місяця», – сказав Біген.

Він зазначив, що Дейтон перебуває «на фінальному етапі затвердження».

«Я тільки вчора контактував з офісами як лідера (республіканської більшості – ред.) Мітча Макконнелла, так і лідера (демократичної меншості в Сенаті – ред.) Чака Шумера, щоби знову підкреслити, наскільки кваліфікованим є номінант», – зауважив заступник держсекретаря.

Біген назвав Дейтона «кращим експертом в питаннях України» і підкреслив, що він має підтримку як з боку демократів, так і республіканців.

Нагадаємо, наприкінці вересня комітет Сенату США одноголосно підтримав Дейтона на посаду посла в Україні.

епер кандидатуру Кіта Дейтона має затвердити верхня палата Конгресу США

Раніше претендент на посаду посла США назвав кількість російських військових на Донбасі.

До слова, номінант на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон закликав перекрити китайцям шлях в українську оборонку.

Як повідомлялося, 2 травня президент США Дональд Трамп обрав генерала у відставці кандидатом на посаду посла США в Україні

Нагадаємо, посла США в Україні не було з травня 2019, коли з посади пішла Йованович.

Наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.

Джерело: Укрінформ