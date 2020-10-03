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    Стало відомо, коли Держдеп США планує відправити посла в Україну

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    <p>Кіт Дейтон перебуває на фінальному етапі затвердження на посаду посла в Україні</p> - Стало відомо, коли Держдеп США планує відправити посла в Україну

    Кіт Дейтон перебуває на фінальному етапі затвердження на посаду посла в Україні

    Передбачається, що новим послом США в Україні стане Кіт Дейтон

    Процедура затвердження посла США в Україні Кіта Дейтона має завершитися найближчим часом, і він має до кінця місяця приїхати до Києва.

    Про це повідомив заступник державного секретаря США Сітвен Біген.

    «Я дуже сподіваюся, але я не можу гарантувати, оскільки все перебуває в руках Сенату, що ми зможемо надіслати затвердженого посла США в Україну до кінця поточного місяця», – сказав Біген.

    Він зазначив, що Дейтон перебуває «на фінальному етапі затвердження».

    «Я тільки вчора контактував з офісами як лідера (республіканської більшості – ред.) Мітча Макконнелла, так і лідера (демократичної меншості в Сенаті – ред.) Чака Шумера, щоби знову підкреслити, наскільки кваліфікованим є номінант», – зауважив заступник держсекретаря.

    Біген назвав Дейтона «кращим експертом в питаннях України» і підкреслив, що він має підтримку як з боку демократів, так і республіканців.

    Нагадаємо, наприкінці вересня комітет Сенату США одноголосно підтримав Дейтона на посаду посла в Україні.

    епер кандидатуру Кіта Дейтона має затвердити верхня палата Конгресу США

    Раніше претендент на посаду посла США назвав кількість російських військових на Донбасі.

    До слова, номінант на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон закликав перекрити китайцям шлях в українську оборонку.

    Як повідомлялося, 2 травня президент США Дональд Трамп обрав генерала у відставці кандидатом на посаду посла США в Україні

    Нагадаємо, посла США в Україні не було з травня 2019, коли з посади пішла Йованович.

    Наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.

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      Джерело: Укрінформ

      дипломатія США кадрові зміни посол посольство Україна Держдепартамент США Кіт Дейтон
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