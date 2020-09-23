Комітет Сенату США одноголосно підтримав Дейтона на посаду посла в Україні



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Жоден законодавець з обох партій не висловив зауважень щодо призначення Кіта Дейтона

Тепер кандидатуру Кіта Дейтона має затвердити верхня палата Конгресу США

Комітет із закордонних справ Сенату одноголосно підтримав кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначається, що жоден законодавець з обох партій не висловив зауважень щодо його призначення. Сам Дейтон не був присутнім на слуханнях.

Комітет також підтримав (але не одноголосно) Джулі Фішер на посаду американського посла в Білорусі. Проти її кандидатури виступив сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Тепер кандидатуру Кіта Дейтона має затвердити верхня палата Конгресу США

Раніше претендент на посаду посла США назвав кількість російських військових на Донбасі.

До слова, номінант на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон закликав перекрити китайцям шлях в українську оборонку.

Як повідомлялося, 2 травня президент США Дональд Трамп обрав генерала у відставці кандидатом на посаду посла США в Україні

Нагадаємо, посла США в Україні не було з травня 2019, коли з посади пішла Йованович.

Наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.