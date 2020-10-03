Посол Німеччини назвала найуспішніші реформи в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен

Найбільше посол оцінила реформи у банківській сфері та децентралізацію

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що серед найуспішніших проведених в Україні реформ – банківська та реформа децентралізації.

Про це вона заявила в ефірі програми «Михайлівська, 1», розміщеній на сторінці МЗС у YouTube.

«Одна з найуспішніших – це банківська реформа. Україна, мені здається, у регіоні Східної Європи країна, де банки зараз краще за все працюють, і це дуже добре», – сказала вона.

Також, на її думку, досить успішно працює реформа децентралізації та медична реформа.

«Коронакриза особливо показує, де є ще проблеми. Німеччина менше, але інші наші партнери – Велика Британія, Канада – працюють з українцями, щоб все ж таки не забути про початкові ідеї цієї реформи. І там є великі гроші, і оскільки ці всі держзакупівлі, - то там зараз є велика можливість корупції, і цим треба займатися», – додала Фельдгузен.

Вона також назвала гарними такі проєкти, як система «Прозорро», додатки «Дія» і «Дій вдома».

Зазначимо, що програма Міністерства закордонних справ «Михайлівська, 1» – це серія інтерв’ю з українськими та іноземними дипломатами, а також представниками міжнародних організацій про залаштунки дипломатичного життя та місце нашої країни у світі. Ця програма виходить за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.