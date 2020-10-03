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    Політика

    Посол Німеччини назвала найуспішніші реформи в Україні

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    Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен - Посол Німеччини назвала найуспішніші реформи в Україні
    Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен

    Найбільше посол оцінила реформи у банківській сфері та децентралізацію

    Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що серед найуспішніших проведених в Україні реформ – банківська та реформа децентралізації.

    Про це вона заявила в ефірі програми «Михайлівська, 1», розміщеній на сторінці МЗС у YouTube.

    «Одна з найуспішніших – це банківська реформа. Україна, мені здається, у регіоні Східної Європи країна, де банки зараз краще за все працюють, і це дуже добре», – сказала вона.

    Також, на її думку, досить успішно працює реформа децентралізації та медична реформа.

    «Коронакриза особливо показує, де є ще проблеми. Німеччина менше, але інші наші партнери – Велика Британія, Канада – працюють з українцями, щоб все ж таки не забути про початкові ідеї цієї реформи. І там є великі гроші, і оскільки ці всі держзакупівлі, - то там зараз є велика можливість корупції, і цим треба займатися», – додала Фельдгузен.

    Вона також назвала гарними такі проєкти, як система «Прозорро», додатки «Дія» і «Дій вдома».

    Зазначимо, що програма Міністерства закордонних справ «Михайлівська, 1» – це серія інтерв’ю з українськими та іноземними дипломатами, а також представниками міжнародних організацій про залаштунки дипломатичного життя та місце нашої країни у світі. Ця програма виходить за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

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