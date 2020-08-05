Новий ймовірний посол США в Україні закликав перекрити китайцям шлях в українську оборонку



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Кіт Дейтон: оборонна промисловість України потребує невідкладної уваги та перетворень

У США вважають, що оборонний сектор України має працювати для народу України, а не Китаю

Номінант на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон заявив, що Штати не можуть закривати очі на наміри Китаю щодо зловживань в Східній Європі, зокрема, в Україні.

Про це Дейтон заявив під час виступу в сенатському комітеті з іноземних відносин, повідомляє «Главком».

«Оборонна промисловість України потребує невідкладної уваги та перетворень. Корумпованість та безгосподарність роками штовхали оборонні підприємства на межу краху. Наслідками такого нехтування галуззю стала вразливість оборонного сектору України перед китайською експлуатацією та експропріацією, – а ми не можемо цього дозволити», – сказав Дейтон.

Також він додав, що оборонний сектор України потребує реформ.

«Ми не можемо закривати очі на наміри Китаю щодо зловживань в Східній Європі. Оборонний сектор України потребує реформ, і в кінцевому рахунку він має працювати для народу України, а не Китаю», – резюмував Кіт Дейтон.

Як відомо, сенатський комітет з іноземних відносин у середу 5 липня розглядає номінацію Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Державний секретар США Майк Помпео минулого тижня під час виступу у Сенаті США високо оцінив Кіта Дейтона.

Як повідомлялося, 2 травня президент США Дональд Трамп обрав генерала у відставці кандидатом на посаду посла США в Україні

Нагадаємо, посла США в Україні не було з травня 2019, коли з посади пішла Йованович.

Наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.

Взимку цього року ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович.

До слова, 1 лютого стало відомо, що експосол США в Україні Марі Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.

Тимчасовим повіреним США у справах України призначили Вільяма Тейлора, а після його відставки у січні 2020 виконувати ці обов'язки почала Крістіна Квін.

На посаду посла США в Україні був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер, але Трамп і раніше не приховував, що схиляється саме до кандидатури Кіта Дейтона.