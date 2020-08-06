Претендент на посаду посла США назвав кількість російських військових на Донбасі



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За інформацією США, на Донбасі перебувають близько 2300 російських військових

Американський дипломат заявив, що українським військовим на Донбасі протистоїть досить потужна сила

В окупованих районах Донецької та Луганської областей перебувають близько 2300 російських військових.

Відповідну інформацію озвучив у Сенаті ймовірний новий посол США в Україні Кіт Дейтон.

За словами Дейтона, Росія передала окупантам «понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю тощо».

Дипломат також заявив, що українським військовим на Донбасі протистоїть досить потужна сила.

«Їх (бойовиків - ред.) насправді очолюють та супроводжують російські військові», – заявив Дейтон.

До слова, номінант на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон закликав перекрити китайцям шлях в українську оборонку.

Як відомо, сенатський комітет з іноземних відносин у середу 5 липня розглядає номінацію Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Державний секретар США Майк Помпео минулого тижня під час виступу у Сенаті США високо оцінив Кіта Дейтона.

Як повідомлялося, 2 травня президент США Дональд Трамп обрав генерала у відставці кандидатом на посаду посла США в Україні

Нагадаємо, посла США в Україні не було з травня 2019, коли з посади пішла Йованович.

Наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.

Взимку цього року ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович.

До слова, 1 лютого стало відомо, що експосол США в Україні Марі Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.

Тимчасовим повіреним США у справах України призначили Вільяма Тейлора, а після його відставки у січні 2020 виконувати ці обов'язки почала Крістіна Квін.

На посаду посла США в Україні був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер, але Трамп і раніше не приховував, що схиляється саме до кандидатури Кіта Дейтона.