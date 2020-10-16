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    Стало відомо, коли Європа почне вакцинацію від Covid-19

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    <span>Європа може почати вакцинацію від коронавірусу навесні-влітку 2021 року</span> - Стало відомо, коли Європа почне вакцинацію від Covid-19
    Європа може почати вакцинацію від коронавірусу навесні-влітку 2021 року

    Для серйозного скорочення масштабів пандемії буде потрібно приблизно рік

    Вакцинація проти коронавірусу може початися в Європі навесні-влітку 2021 року. Про це виконавчий директор Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Гвідо Рази заявив в ефірі італійського телеканалу Sky TG24.

    За його словами, мінімум рік важливо продовжувати носити маски і дотримуватися безпечної дистанції.

    «Є надія, що перші дози вакцини для людей, які належать до групи ризику, можуть поступити навесні 2021 року, давши початок серйозній вакцинації. На мій погляд, наявність доз вакцини буде дуже швидко збільшуватися після схвалення її застосування», – сказав Рази.

    В Європі швидше за все будуть створені декілька різних вакцин проти коронавірусу і вже на початку наступного року може з'явитися три екземпляри, які пройдуть схвалення ЕМА.

    Нагадаємо, що Україна може отримати вакцину від Covid-19 для проведення третьої фази випробування.

    Росія Європа вакцинація
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