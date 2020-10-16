Україна може отримати вакцину від Covid-19 для проведення третьої фази випробування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самі успішні розробки, а це декілька країн світу – Європи, Китаю, та Сполучених Штатів Америки – сьогодні проводять треті фази і це на достатньо великій кількості пацієнтів, - Думенко

Якщо підтвердиться безпека вакцини, то Україна отримає 4,2 тис. доз для випробування на здорових українцях

Україна отримала заявку від європейського виробника вакцини від Covid-19 для проведення третьої фази випробування. Про це сказала директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я, кандидат медичних наук Тетяна Думенко в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Думенко зазначила, якщо підтвердиться безпека вакцини, то Україна отримає 4,2 тис. доз для випробування на здорових українцях.

«Щодо вакцин. Вакцини – це найдешевший і найефективніший метод подолання будь-якої епідемії. Тому що вже сьогодні 25 інфекцій світу, крім коронавірусу, долається шляхом проведення щеплень. На сьогодні ми перебуваємо в середовищі, коли очікувати вакцини з доведеною ефективністю, які пройшли стандартних три фази – раніше 2021 року не доводиться», – сказала Тетяна Думенко.

За словами експерта, з опублікованих даних – російська вакцина не пройшла третю фазу і не подавалась на це.

«Самі успішні розробки, а це декілька країн світу – Європи, Китаю, та Сполучених Штатів Америки – сьогодні проводять треті фази і це на достатньо великій кількості пацієнтів. Треба сказати, що ми теж отримали першу заявку, минулого тижня отримали заявку на проведення дослідження третьої фази. Європейського виробника, і сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів. Якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпеку проведення цього дослідження в Україні – то 4,2 тис. українських пацієнтів, не пацієнтів, звертаю увагу, це здорові добровольці, і взагалі вакцини, всі три фази, на здорових добровольцях проходять, зможуть взяти участь у цьому проекті», – додала чиновниця.

До відома, у світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.