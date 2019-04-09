Пункт пропуску «Гнутове» на Донеччині знову працює



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Пропуск людей відновили з 7 ранку

Сьогодні, 9 квітня, на КПВВ «Гнутове» у Донецькій області з 07:00 відновлено пропуск осіб через лінію розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Водночас, на КПВВ «Мар’їнка» продовжує діяти режим «червоний» через загрозу для цивільного населення у зв’язку з обстрілами збройними формуваннями РФ дорожнього коридору. Пропуск громадян та транспортних засобів у межах цього гуманітарного дорожнього коридору тимчасово призупинено.

Решта КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

Зазначається, що за минулу добу через КПВВ прослідувало 27,9 тисячі осіб та 2,7 тисячі транспортних засобів. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 30/55; «Новотроїцьке» – 10/60; «Гнутове» – 20/20.

Раніше відкриття пункту пропуску «Гнутове» було заплановане на 8 квітня, однак згодом його перенесли на добу.