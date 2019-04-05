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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли КПВВ «Марїнка», поранили прикордонника

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    Стан здоров'я пораненого прикордонника задовільний, - ДПСУ - Окупанти обстріляли КПВВ «Марїнка», поранили прикордонника
    Стан здоров'я пораненого прикордонника задовільний, - ДПСУ

    Штаб ООС вирішив тимчасово закрити КПВВ «Мар'їнка»

    Окупанти, 5 квітня, обстріляли КПВВ «Мар'їнка», унаслідок чого поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян у Facebook.

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    Зазначається, що близько 14 години старший зміни на нульовому блокпосту КПВВ «Мар'їнка» отримав кульове поранення в результаті обстрілу зі снайперської зброї з боку тимчасово окупованої території. «Стан здоров'я пораненого задовільний. Наразі йому надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу», - поінформував Слободян.

    Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ «Мар'їнка» рішенням штабу ООС тимчасово призупинено.

     Як повідомлялося, у Донецькій області з 5 по 7 квітня закрили на ремонт контрольний пункт в'їзду-виїзду «Гнутове»«Завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для тих, хто перетинає лінію розмежування. Ремонт на КПВВ «Гнутове» дозволить створити комфортні умови для перетину лінії зіткнення в будь-який час року і збільшити його пропускну здатність», - пишуть прикордонники.

    Також на Донбасі змінилися правила перетину лінії розмежування. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили про зміну термінів дії дозволів для перетину лінії розмежування на Донбасі. Зазначається, що заяви які будуть подані (або які переподаються) з 28.03.2019 року набувають строк діїї «без обмеження терміну дії». Заяви, які вже подані та оброблені до 28.03.2019, мають термін дії 1 рік. Після закінчення терміну дії, їх можна буде переподати з необмеженим терміном дії.

    Нагадаємо, контрольно-пропускний пункт «Золоте» на Луганщині, функціонує лише з українського боку.

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