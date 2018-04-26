Стало відомо про майбутні зміни в Раді нацбезпеки США

Радник із нацбезпеки і міністр оборони США провели робочий обід

Новий радник президента США із національної безпеки Джон Болтон повідомив співробітників Ради національної безпеки (РНБ) про майбутні кадрові і організаційні зміни. Про це повідомляє Fox News. Мова в тому числі іде і про збільшення окремих підрозділів. Дані зміни також можуть означати в тому числі відхід низки кваліфікованих спеціалістів. Хоча



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Джон Болтон

Радник із нацбезпеки і міністр оборони США провели робочий обід

Новий радник президента США із національної безпеки Джон Болтон повідомив співробітників Ради національної безпеки (РНБ) про майбутні кадрові і організаційні зміни. Про це повідомляє Fox News.

Мова в тому числі іде і про збільшення окремих підрозділів. Дані зміни також можуть означати в тому числі відхід низки кваліфікованих спеціалістів. Хоча зміни на загал вітаються співробітниками РНБ проте стиль зовнішньої політики Дональда Трампа, яку важко прогнозувати, накладає негативний відбиток на роботу цього органу. Паралельно із цим в середу Болтон провів робочий сніданок із міністром оборони США Джейсом Меттісом для координації політики.

Очікується, що в разі призначення Майка Помпео на посаду очільника Державного департаменту він також приєднається до даної системи робочих сніданків для координації.