Стало відомо, про що мріють українці

Опитування виявило дві найбільші мрії українців

Більшість українців мріє мати міцне здоров'я, на другому місці у переліку мрій – підвищення зарплат та пенсій. Про це свідчать результати проведеного до 30-річчя Незалежності України соціологічною групою «Рейтинг» соціологічного опитування «Покоління незалежності: цінності та мотивації».

«Українці мріють про міцне здоров’я (58%). Хороший фізичний стан – це одна з базових потреб людини. Пандемія, яка є загрозою здоров’ю, також могла вплинути на актуалізацію цього показника», – йдеться у дослідженні.

На другому місці у переліку мрій – підвищення зарплат та пенсій (41%).

«Для бідних це мрія №1, для них вона навіть дещо важливіша, ніж здоров’я. Мрія про дітей та онуків – на третьому місці (40%)», – зауважують соціологи.

Зокрема, з 25 років 60% жінок актуалізують цю мрію, а для чоловіків вона стає значущою після 50 років.

За даними опитування, про великий будинок і подорожі мріють 16-17% опитаних. Як і у сферах інтересів, подорожувати частіше мріють жінки, зокрема до 40 років. Також мрія про великий будинок більш важлива жінкам, аніж чоловікам.

Водночас результати дослідження засвідчили, що лише 10% українців мріють про кар’єру.

Найбільше таких (45%) – серед молодих жінок, віком 16-24 років. Серед жінок 25-30 років таких наполовину менше (21%), бо з’являється ще мрія про дітей і родину. Молоді хлопці в 16-24 роки більше зорієнтовані на власну справу (38%), ніж на кар’єру (серед жінок їхнього віку таких 28%).

За даними соціологів, про щасливе кохання мріють 14% опитаних, при цьому для чоловіків воно важливіше: наприклад, у віці 25-40 років з жінок лише 14% мріють про кохання, а серед чоловіків таких 22-24%. Кожен десятий чоловік віком від 60 років мріє про щасливе кохання, тоді як серед жінок цього віку майже ніхто про це вже не мріє.

З тих, хто хоче працювати закордоном, лише кожен десятий мріє про переїзд туди, зазначають дослідники.

Повідомляється, що подорожі, спорт, здоровий спосіб життя, музика та саморозвиток найбільш цікаві українцям – ці сфери обрали від чверті до третини респондентів. Найменше українців цікавить мода (всього 3%), не дуже привертають увагу релігія, історія, політика (8-9%). Помірний рівень цікавості щодо екології, кулінарії, технологій, економіки та кіно (12-19%).

При цьому покоління Незалежності найбільше цікавить спорт, подорожі, музика та саморозвиток. Подорожами цікавляться майже всі, окрім найстарших.

«Спорт і саморозвиток втрачають позиції після 40 років: з найстарших спорт обрали лише 21%, тоді як у віці 16-24 – це 50%. Чоловікам більш цікавий спорт (48%), жінкам – подорожі (39%), кулінарія (26%) і здоровий спосіб життя (36%)», – повідомляють соціологи.

За їхніми даними, в очах більшості (60%) сучасна українська молодь патріотична та моральна, водночас третина опитаних має протилежну думку.

Опитування проведене 20 липня – 9 серпня 2021 року, участь у ньому взяли українці віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 20 тисяч респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

Нагадаємо, абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.

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