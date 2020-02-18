  1. Головна
  2. Главком-ТВ
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Інститут світової політики оприлюднив рейтинг публічної дипломатії – 2019

    трансляція
    • Розсилка
    Інститут світової політики оприлюднив рейтинг публічної дипломатії – 2019

    Рейтинг складено на основі аналізу інформації, яку розміщують на своїх інтернет-сторінках українські та закордонні дипломатичні представництва

    Сьогодні, 18 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» Інститут світової політики презентує «Рейтинг публічної дипломатії – 2019»

    Як відомо, кожного року Інститут світової політики презентує аналітичний доробок «Рейтинг публічної дипломатії». Його складено на основі аналізу інформації, яку розміщують на своїх Інтернет-сторінках українські та закордонні дипломатичні представництва.

    Презентацію провели Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики та директор Інституту світової політики Євген Магда.

    рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ