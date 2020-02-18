Інститут світової політики оприлюднив рейтинг публічної дипломатії – 2019

Інститут світової політики оприлюднив рейтинг публічної дипломатії – 2019трансляція
Рейтинг складено на основі аналізу інформації, яку розміщують на своїх інтернет-сторінках українські та закордонні дипломатичні представництва
Сьогодні, 18 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» Інститут світової політики презентує «Рейтинг публічної дипломатії – 2019»
Як відомо, кожного року Інститут світової політики презентує аналітичний доробок «Рейтинг публічної дипломатії». Його складено на основі аналізу інформації, яку розміщують на своїх Інтернет-сторінках українські та закордонні дипломатичні представництва.
Презентацію провели Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики та директор Інституту світової політики Євген Магда.