Стало відомо, що Саакашвілі робив в квартирі топ-поліцейського

Саакашвілі затримали у квартирі колишнього очільника поліції Луганщини

Колишній начальник поліції Луганської області Юрій Покиньборода підтвердив, що лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі був затриманий у нього вдома. За словами Покиньбороди, політик проходив лікування. «Людина захворіла, ми його евакуювали і надали йому медичну допомогу, як людині», - сказав екс-очільник поліції



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі затримали у квартирі колишнього очільника поліції Луганщини

Колишній начальник поліції Луганської області Юрій Покиньборода підтвердив, що лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі був затриманий у нього вдома.

За словами Покиньбороди, політик проходив лікування.

«Людина захворіла, ми його евакуювали і надали йому медичну допомогу, як людині», - сказав екс-очільник поліції Луганщини, відмовившись від подальших коментарів.

Адвокат Саакашвілі розповів, що підзахисний був затриманий близько 21:50.

«Він після 5-6 числа захворів, перебував у свого друга в квартирі і приходив у нормальний стан. Після затримання його доставили в ізолятор СБУ, з ним поводилися нормально, силового захоплення в процесі його затримання не було», - вказав адвокат.

За даними ТСН, полковник Покиньборода обіймав посаду начальника поліції Луганської області з жовтня 2015 по травень 2016 років. Після цього Покиньбороду призначили на посаду керівника управління одного з департаментів Національної поліції України.

Нагадаємо, колишній начальник поліції Луганській області співробітник МВС на пенсії Юрій Покиньборода, в квартирі якого затримали Михайла Саакашвілі, заявляє, що його можуть ліквідувати.

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про початок голодування.

Раніше повідомлялося, що допит затриманого Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил»), який тривав в присутності його адвокатів, завершено.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Ввечері 8 грудня стало відомо, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

Затримання сталося на квартирі діючого співробітника поліції.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Прихильники Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил») з наметового містечка під Верховною Радою підтяглися до будівлі управління Служби безпеки України в Києві на Аскольдовому провулку.

Джерело: ТСН