Стало відомо, що Саакашвілі робив в квартирі топ-поліцейського
- Сьогодні, 07:47
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Саакашвілі затримали у квартирі колишнього очільника поліції Луганщини
Колишній начальник поліції Луганської області Юрій Покиньборода підтвердив, що лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі був затриманий у нього вдома.
За словами Покиньбороди, політик проходив лікування.
«Людина захворіла, ми його евакуювали і надали йому медичну допомогу, як людині», - сказав екс-очільник поліції Луганщини, відмовившись від подальших коментарів.
Адвокат Саакашвілі розповів, що підзахисний був затриманий близько 21:50.
«Він після 5-6 числа захворів, перебував у свого друга в квартирі і приходив у нормальний стан. Після затримання його доставили в ізолятор СБУ, з ним поводилися нормально, силового захоплення в процесі його затримання не було», - вказав адвокат.
За даними ТСН, полковник Покиньборода обіймав посаду начальника поліції Луганської області з жовтня 2015 по травень 2016 років. Після цього Покиньбороду призначили на посаду керівника управління одного з департаментів Національної поліції України.
Нагадаємо, колишній начальник поліції Луганській області співробітник МВС на пенсії Юрій Покиньборода, в квартирі якого затримали Михайла Саакашвілі, заявляє, що його можуть ліквідувати.
Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про початок голодування.
Раніше повідомлялося, що допит затриманого Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил»), який тривав в присутності його адвокатів, завершено.
Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.
Ввечері 8 грудня стало відомо, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.
В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.
Затримання сталося на квартирі діючого співробітника поліції.
За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Прихильники Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил») з наметового містечка під Верховною Радою підтяглися до будівлі управління Служби безпеки України в Києві на Аскольдовому провулку.
Джерело: ТСН