В Нацполіції відчитались: при затриманні Саакашвілі ніхто не постраждав

Затримання проводилося в Солом’янському районі столиці

При затриманні лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі ніхто не постраждав. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України. «На виконання доручення Генеральної прокуратури України Національною поліцією затриманий оголошений в розшук громадянин Саакашвілі Міхеіл Ніколозович, 21.12.1967 р. н. Затримання проводилося



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Затримання проводилося в Солом’янському районі столиці

При затриманні лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі ніхто не постраждав.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

«На виконання доручення Генеральної прокуратури України Національною поліцією затриманий оголошений в розшук громадянин Саакашвілі Міхеіл Ніколозович, 21.12.1967 р. н. Затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва. Останній переданий слідчому органу розслідування кримінального провадження. Будь-хто зі сторонніх громадян під час затримання не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники поліції на територію наметового містечка на площі Конституції не заходили. Будь-яких заходів, окрім охорони громадського порядку, не проводили.

Раніше повідомлялося, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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