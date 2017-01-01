Саакашвілі заявив про початок голодування — адвокат

Саакашвілі буде відмовлятися від будь-якого примусового харчування

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про початок голодування. Про це повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький. За словами адвоката, у разі, якщо Саакашвілі суд обере запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту, він «ще більш жорстко буде продовжувати голодування». Також Чернолуцький додав, що політик буде



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі буде відмовлятися від будь-якого примусового харчування

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про початок голодування.

Про це повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький.

За словами адвоката, у разі, якщо Саакашвілі суд обере запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту, він «ще більш жорстко буде продовжувати голодування».

Також Чернолуцький додав, що політик буде відмовлятися від будь-якого примусового харчування.

За словами адвоката, до політика в ізолятор приходили медики, міряли тиск та надавали ліки.

Адвокат також додав, що у процесі затримання Саакашвілі вони «зафіксували 6 грубих порушень», і вони будуть надані як докази на судовому засіданні з обрання політику запобіжного заходу.

«Не надали протокол затримання — його склали в ізоляторі, ухвали суду про затримання. У процесі затримання стан Саакашвілі був поганий. Він погіршився протягом слідчих дій. Дуже високий тиск», — сказав Чернолуцький.

Раніше повідомлялося, що допит затриманого Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил»), який тривав в присутності його адвокатів, завершено.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Ввечері 8 грудня стало відомо, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

Затримання сталося на квартирі діючого співробітника поліції.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Прихильники Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил») з наметового містечка під Верховною Радою підтяглися до будівлі управління Служби безпеки України в Києві на Аскольдовому провулку.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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Джерело: Громадське