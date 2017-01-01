Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання, - ГПУ

Працівники поліції затримали Саакашвілі згідно постанови про розшук

Співробітники Національної поліції затримали екс-голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко. За словами Луценка, Саакашвілі затримали співробітники Нацполіції на вулиці Відрадній. «Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування М. Саакашвілі на



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Михайло Саакашвілі

Працівники поліції затримали Саакашвілі згідно постанови про розшук

Співробітники Національної поліції затримали екс-голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

За словами Луценка, Саакашвілі затримали співробітники Нацполіції на вулиці Відрадній.

«Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування М. Саакашвілі на вул Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу», - написав генпрокурор.

Нагадаємо,раніше повідомлялося, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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