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    Правоохоронці затримали Саакашвілі

    Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві
    Правоохоронці затримали лідера «Руху народних сил» Михайла Саакашвілі. Про це повідомив Давід Сакварелідзе. Він повідомив, що Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві. «Затримали Міхеіла! Везуть в СБУ на Аскольдова!!!», - написав Сакварелідзе. Нагадаємо, що Саакашвілі
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    <span>Затримання Михайла Саакашвілі, 5 грудня</span>
    Затримання Михайла Саакашвілі, 5 грудня

    Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві

    Правоохоронці затримали лідера «Руху народних сил» Михайла Саакашвілі.

    Про це повідомив Давід Сакварелідзе.

    Він повідомив, що Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві.

    «Затримали Міхеіла! Везуть в СБУ на Аскольдова!!!», - написав Сакварелідзе.

    Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

    6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. 

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

    8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

    Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі

    ЗМІ СБУ Давід Сакварелідзе Михайло Саакашвілі допит Рух нових сил
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