Правоохоронці затримали Саакашвілі

Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві

Правоохоронці затримали лідера «Руху народних сил» Михайла Саакашвілі. Про це повідомив Давід Сакварелідзе. Він повідомив, що Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві. «Затримали Міхеіла! Везуть в СБУ на Аскольдова!!!», - написав Сакварелідзе. Нагадаємо, що Саакашвілі



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Затримання Михайла Саакашвілі, 5 грудня

Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві

Правоохоронці затримали лідера «Руху народних сил» Михайла Саакашвілі.

Про це повідомив Давід Сакварелідзе.

Він повідомив, що Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві.

«Затримали Міхеіла! Везуть в СБУ на Аскольдова!!!», - написав Сакварелідзе.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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