Правоохоронці затримали Саакашвілі
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Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві
Правоохоронці затримали лідера «Руху народних сил» Михайла Саакашвілі.
Про це повідомив Давід Сакварелідзе.
Він повідомив, що Саакашвілі везуть в Управління Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві.
Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.
Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.
Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».
6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.
Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.
Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.
Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.
8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.
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