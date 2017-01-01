Прокурори клопотатимуть про домашній арешт для Саакашвілі, — ГПУ

Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання

Прокурори клопотатимуть про обрання затриманому Михайлу Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Про це повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган. «Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для затриманого М. Саакашвілі у вигляді домашнього арешту із носінням електронного



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання

Прокурори клопотатимуть про обрання затриманому Михайлу Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган.

«Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для затриманого М. Саакашвілі у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету», — написала вона у Facebook.

Адвокати затриманого повідомлені про затримання.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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