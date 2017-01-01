Екс-поліцейський, у квартирі якого затримали Саакашвілі, заявив, що його можуть вбити

У своєму відеозверненні Юрій Покиньборода заявив, що не підставляв Саакашвілі

Колишній начальник поліції Луганській області співробітник МВС на пенсії Юрій Покиньборода, в квартирі якого затримали Михайла Саакашвілі, заявляє, що його можуть ліквідувати. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, його хочуть підставити і зробити винним у затриманні Саакашвілі, тому його не заарештували. «Знаючи



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Юрій Покиньборода

У своєму відеозверненні Юрій Покиньборода заявив, що не підставляв Саакашвілі

Колишній начальник поліції Луганській області співробітник МВС на пенсії Юрій Покиньборода, в квартирі якого затримали Михайла Саакашвілі, заявляє, що його можуть ліквідувати.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, його хочуть підставити і зробити винним у затриманні Саакашвілі, тому його не заарештували.

«Знаючи мене, що я буду шукати зрадника, можуть ліквідувати. Я б краще зараз почував себе в СІЗО», - написав Покиньборода.

У своєму відеозверненні Юрій Покиньборода заявив, що не підставляв Саакашвілі. Він зазначив, що буде проводити власне розслідування, щоб дізнатися, хто його підставив. Екс-поліцейський також вважає, що його або вб'ють, або посадять у СІЗО.

Затриманий екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про початок голодування.

Раніше повідомлялося, що допит затриманого Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил»), який тривав в присутності його адвокатів, завершено.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Ввечері 8 грудня стало відомо, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

Затримання сталося на квартирі діючого співробітника поліції.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Прихильники Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил») з наметового містечка під Верховною Радою підтяглися до будівлі управління Служби безпеки України в Києві на Аскольдовому провулку.