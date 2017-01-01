У ГПУ розповіли, на чиїй квартирі затримали політика

Затримання Саакашвілі сталося на квартирі діючого співробітника поліції

Затримання Михайла Саакашвілі (лідера «Руху нових сил») сталося на квартирі діючого співробітника поліції. Про це РБК-Україна повідомили джерела в Генеральній прокуратурі. «На квартирі діючого працівника поліції», - повідомили джерела про місце затримання Саакашвілі. Відзначимо, за даними ЗМІ, Саакашвілі затримали на



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Михайло Саакашвілі

Затримання Саакашвілі сталося на квартирі діючого співробітника поліції

Затримання Михайла Саакашвілі (лідера «Руху нових сил») сталося на квартирі діючого співробітника поліції.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Генеральній прокуратурі.

«На квартирі діючого працівника поліції», - повідомили джерела про місце затримання Саакашвілі.

Відзначимо, за даними ЗМІ, Саакашвілі затримали на квартирі Юрія Покиньбороди, який раніше обіймав посаду начальника головного управління Національної поліції у Луганській області. У 2016 році він очолив один з департаментів Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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