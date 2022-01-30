«Хитра ситуація». Виробники гречки пояснили, як крупу завозять із Росії

За словами експерта, гречка тієї якості, до якої звикли українці, культивується тільки в Україні та РФ

Крупа прямує до України через Казахстан, там «міняють документи та бирочку»

Для забезпечення внутрішнього споживання Україні необхідно щорічно близько 140 тис. тонн гречаної крупи. Наразі власне виробництво забезпечує близько 70 тис. тонн, стільки ж ми імпортуємо з Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

За словами фахівця, гречку докуповують саме в РФ, адже крупа тієї якості та смаку, до якої ми звикли, наявна лише там.

«Але із цим імпортом хитра ситуація. У Росії гречку вирощують переважно в Алтайському краї, який межує із Казахстаном. Крупа везеться до нас залізницею через цю країну, там міняють документи та бирочку – мовляв, гречка казахського походження. І юридично торгівля йде з казахськими постачальниками», – пояснив Сергій Громовий.

Варто зазначити, що 30 грудня 2015 року Уряд ухвалив постанову «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації». Термін дії постанови наразі продовжено до 31 грудня 2022 року.

За словами Сергія Громового, для отримання 140 тис. тонн крупи необхідно вирощувати близько 200 тис. тонн цієї зернової культури, адже третина її йде на лушпиння, а ще необхідно залишити посівний матеріал. 15 років тому в Україні культивувалося близько 500 тис. тонн цієї культури щороку, а зараз – уп'ятеро менше. Падіння відбувалося поступово, оскільки фермери переходили на виробництво економічно вигідніших культур – пшениці, кукурудзи, сої.

«Але різкий спад виробництва стався з 2017 року, коли українська влада допустила засилля дешевого російського імпорту», – підсумував Сергій Громовий.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році в Україні зібрали найбільший за останні роки врожай гречки.