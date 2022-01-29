Скільки коштуватиме гречка в 2022 році: прогноз експертів

Експерт пояснив, за якої умови гречка може суттєво подорожчати

«Якщо російського імпорту не буде, середня ціна може зрости навесні до 70-80 грн за кг»

Директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий наразі не бачить економічно обґрунтованих передумов для різкого збільшення цін на цю крупу. Про це експерт повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Сергій Громовий нагадав, що минулого року в Україні був досить непоганий урожай цієї культури, до того ж уряд на підтримку галузі виділив 50 млн грн – 1,5 тис грн на кожний гектар, засіяний гречкою. Ситуація із посівними площами також поліпшується: у 2020 році було 81 тис га, торік – 84 тис га.

Єдине, що може суттєво плинути на вартість «стратегічної» крупи, – якщо Росія запровадить заборону на вивезення гречки, як це було з травня до вересня 2021 року. Саме з Росії Україна імпортує близько 70 тис. тон гречки щороку – 50% від усіх потреб.

«Але якщо російського імпорту не буде, середня ціна може зрости навесні до 70-80 грн за кг», – зазначив Сергій Громовий.

Нагадаємо, на початку 2022 року Кабінет міністрів зарахував гречану крупу до переліку соціальних продуктів, на які торговельна націнка не може перевищувати 10%. Станом на січень 2022 року ціна на гречку в Україні стартує від 45 грн/кг, а в середньому становить близько 50 грн.

Сергій Громовий зазначає, що гречана крупа перебуває у списку соціально значущих продуктів, оскільки за своїм складом є чи не найкориснішою.

Нагадаємо, експерти попередили українців про різке подорожчання м’яса. Раніше ексміністр економіки спрогнозував, що ціни на продукти в Україні зростатимуть дуже стрімко.

Зазначимо, що через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.