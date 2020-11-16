Як правильно вибирати і готувати каші. Поради експертів

Каша — основна їжа людства вже багато тисяч років

У вівторок, 17 листопада, о 10:00 на «Інтері» вийде випуск «Корисної програми» про каші. Ще за часів Київської Русі були дуже популярні страви з різних круп: їх варили, запарювали, вимочували, змішували. Наскільки вони корисні з точки зору дієтології? На якій каші краще зупинити вибір? Чи є протипоказання? Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, як правильно вибирати крупи, чому одні корисніше інших, а також поділяться найсмачнішими рецептами сніданків з каш.

Каша — основна їжа людства вже багато тисяч років. Гречана, рисова, кукурудзяна, вівсяна, манна, пшенична, перлова, кіноа і амарант... Існують сотні видів каш. Яка з них найкорисніша?

«Каші містять необхідні для енергії складні вуглеводи і позитивно впливають на наше здоров'я в тому випадку, якщо їсти їх в першій половині дня і віддавати перевагу цільним зернам, — розповідає Олександр Лук'яненко. — Гречка нормалізує тиск і рівень холестерину в організмі. Рис — гіпоалергенний, він незамінний, коли організм погано засвоює білок. Кукурудзяна каша сприяє ефективній роботі системи травлення. Вівсянка забезпечує організм енергією з ранку і до самого вечора, а крім того, багата антиоксидантами, омега-3 жирними кислотами і фолієвою кислотою. Користь пшеничної каші в тому, що вона насичує організм калієм, залізом, кальцієм, фосфором, регулює роботу кишечника і стимулює мозкову діяльність. Але в ній є глютен, тому алергікам слід ставитися до неї обережно».

Який глікемічний індекс у різних каш? Чи є в кашах швидкого приготування якісь корисні речовини? Як правильно вибирати, промивати і зберігати крупи? Що краще - варити кашу на молоці або на воді? І які вишукані страви можна приготувати з різних круп? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: гастроентеролог Тетяна Куліш, експерт з якості та безпеки харчових продуктів Наталія Сілонова, шеф-кухар Іван Меланович. Корисними порадами з приготування каш поділиться зоряний експерт програми — оперна співачка Олена Гончарук.

«Щоранку прислухаюся до себе: яку кашу я б з'їла сьогодні, - каже Олена Гончарук. - Іноді хочеться приготувати рис з маслом, іноді вівсянку з фруктами і медом, іноді кіноа з яйцями пашот, лососем і авокадо. А буває, з вечора заливаю кефіром промиту зелену гречку, щоб вранці її з'їсти без варіння. Так створюю з ранку собі настрій. Якщо у вас є свої «улюбленці» в списку круп, пам'ятайте головна порада експертів: не налягати на один і той самий продукт. Навіть найкориснішу на світлі кашу не потрібно їсти щодня. У кожної каші - свій склад вітамінів і мікроелементів. Зробивши свій раціон різноманітним, ви будете отримувати більше корисних речовин».

Випуск ток-шоу, присвячений кашам, дивіться завтра, 17 листопада, о 10:00 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші випуски «Корисної програми».

У середу, 18 листопада, о 10:00 на «Інтері» — випуск про те, на що звертати увагу при виборі і приготуванні буженини.

Буженина - це не вид м'яса, як думають багато хто, а спосіб його приготування - одним великим шматком. Як вибрати м'ясо для буженини? У чому його маринувати і як краще запікати? Які є нюанси у виробництві цього делікатесу? На що звертати увагу при покупці? І як приготувати оригінальне святкове блюдо за рецептом шеф-кухаря? Зоряний експерт ток-шоу - радіоведуча Вікторія Зубрейчук.

У четвер, 19 листопада, о 10:00 на «Інтері» — програма про цибулю.

Стародавні вчені використовували розрізану цибулину як наочний посібник з вивчення астрономії. Вони вважали, що Земля, як і цибуля, має кілька сфер-оболонок. У наш час цибуля присутня майже в кожній страві! Всім відомі не тільки харчові, але і її лікувальні властивості. Що говорить про це сучасна медицина? Які сорти цибулі краще запікати, які маринувати, а які більше підходять для смаження? При якому способі приготування краще зберігаються вітаміни і мікроелементи? І які незвичайні і смачні страви можна приготувати з цибулі, розповіли експерти «Корисної програми». Зірковий гість ток-шоу - телеведуча Світлана Вольнова.

У п'ятницю, 20 листопада, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде випуск «Корисної програми» про стейки.

За даними досліджень, соковитий м'ясний стейк входить в десятку найсмачніших і популярних продуктів у світі. За які риси його так цінують? Яке м'ясо найбільше підходить для приготування стейка? Як вибрати якісну і безпечну яловичину на прилавках магазинів? Якими бувають ступені підсмажування стейків? На ці питання в студії ток-шоу дадуть відповідь ведучий Олександр Лук'яненко, телеведучий Андрій Доманський і інші експерти «Корисної програми».

А в суботу, 21 листопада, о 10:00 на «Інтері» глядачі побачать програму, присвячену салу.

Сало вважається українським національним продуктом. Однак до сих пір мало хто знає, як правильно його вибирати і готувати. Яке сало корисніше для здоров'я — солоне, копчене, варене або запечене? Скільки його можна з'їсти без шкоди для фігури? Як вибрати якісне сало, щоб порадувати себе і гостей улюбленою закускою? Де правильно його зберігати і як красиво подати? На ці питання відповіді в студії ток-шоу дадуть експерти програми і заслужений артист України Віталій Борисюк.