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    Стало відомо, які питання щодо проблем окупованого Криму розглядатимуться на літній сесії ПАРЄ

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    На порядку денному нової сесії буде резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму - Стало відомо, які питання щодо проблем окупованого Криму розглядатимуться на літній сесії ПАРЄ
    На порядку денному нової сесії буде резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму
    Фото: відкриті джерела

    На порядку денному – резолюція щодо прав кримських татар

    У понеділок, 21 червня Парламентська асамблея Ради Європи, розпочне літню сесію. На порядку денному – резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму.

    Резолюцію запропонувала представник делегації Ісландії Сунна Торхілдур. У документі йдеться про порушення російськими окупантами прав кримських татар, їх переслідування на території півострова та інші порушення гуманітарного права.

    У резолюції закликають Росію виконати наступні вимоги:

    • припинити окупацію Криму;
    • провести повне та прозоре розслідування смертей та зникнення політичних активістів, які критикували окупацію;
    • утриматися від тиску на незалежні ЗМІ та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;
    • утриматися від переслідування та тиску на кримськотатарські організації;
    • дозволити Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися в Крим та дозволити їм вільно переміщатися через адміністративну межу;
    • забезпечити, щоб права кримських татар та українців в окупованому Криму не порушувалися.

    «Росія повинна нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що знаходиться під її контролем, повинна негайно покласти край цим порушень і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібних порушень в майбутньому», - наголошується у документі.

    Нагадаємо, що підконтрольний країні-окупанту так званий «Центральний районний суд Сімферополя» засудив українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів (55 тисяч гривень). Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито «зберіганні та перевезенні вибухових речовин».

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    Теги: Крим кримські татари Росія ПАРЄ
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    Стало відомо, які питання щодо проблем окупованого Криму розглядатимуться на літній сесії ПАРЄ