Стало відомо, які питання щодо проблем окупованого Криму розглядатимуться на літній сесії ПАРЄ

На порядку денному нової сесії буде резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму

На порядку денному нової сесії буде резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму

На порядку денному – резолюція щодо прав кримських татар

У понеділок, 21 червня Парламентська асамблея Ради Європи, розпочне літню сесію. На порядку денному – резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму.

Резолюцію запропонувала представник делегації Ісландії Сунна Торхілдур. У документі йдеться про порушення російськими окупантами прав кримських татар, їх переслідування на території півострова та інші порушення гуманітарного права.

У резолюції закликають Росію виконати наступні вимоги:

припинити окупацію Криму;

провести повне та прозоре розслідування смертей та зникнення політичних активістів, які критикували окупацію;

утриматися від тиску на незалежні ЗМІ та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;

утриматися від переслідування та тиску на кримськотатарські організації;

дозволити Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися в Крим та дозволити їм вільно переміщатися через адміністративну межу;

забезпечити, щоб права кримських татар та українців в окупованому Криму не порушувалися.

«Росія повинна нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що знаходиться під її контролем, повинна негайно покласти край цим порушень і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібних порушень в майбутньому», - наголошується у документі.

Нагадаємо, що підконтрольний країні-окупанту так званий «Центральний районний суд Сімферополя» засудив українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів (55 тисяч гривень). Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито «зберіганні та перевезенні вибухових речовин».