У Криму до семи років ув'язнення засудили політв’язня Бекірова

Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито «зберіганні та перевезенні вибухових речовин»

Підконтрольний країні-окупанту так званий «Центральний районний суд Сімферополя» засудив українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тисяч рублів (55 тисяч гривень). Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, Едема Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито «зберіганні та перевезенні вибухових речовин».

«Вважаю судилище стосовно Едема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян», – написала Денісова.

Вона також засудила дії російської влади та звернулася до міжнародної спільноти з проханням продовжувати тиск на Росію, задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ та тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Як розповів адвокат Бекірова Олексій Ладін, найближчим часом захист оскаржить вирок суду. За його словами, захист просив винести виправдовувальний вирок, а прокуратура просила призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

«Цей вирок буде оскаржений в апеляційному порядку. Ми вважаємо справу сфальсифікованою співробітниками ФСБ і в діях Бекірова складу злочину немає. Крім того, у зв'язку з його станом здоров'я, цей же суддя свого часу скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тому захист передбачає, що він не може, навіть теоретично, відбувати покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки його хвороба знаходиться у переліку таких, що перешкоджають перебуванню під вартою», – наголосив адвокат.

Раніше, уповноважена президента з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я українського політв'язня Сервета Газієва, який перебуває в СІЗО в Ростовській області – критичний.