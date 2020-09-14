Міський голова Харкова Кернес потрапив до лікарні



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У пресслужбі харківської мерії діагноз Кернеса не уточнили, заявивши, що цією інформацією володіє тільки лікар

Лікарняний у Кернеса відкритий з 10 вересня

Міський голова Харкова Геннадій Кернес потрапив до лікарні. Про це повідомила пресслужба міськради.

Як повідомляє PavlovskyNews, лікарняний у Кернеса відкритий з 10 вересня.

Зазначається, що у пресслужбі харківської мерії діагноз Кернеса не уточнили, заявивши, що цією інформацією володіє тільки лікар.

Місцеве видання Об'єктив повідомляє, що інформацію про те, що Кернес хворіє підтвердив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Сидоренко не став коментувати, чим хворіє мер, пославшись на лікарську таємницю.

Відомо, що обов'язки Кернеса зараз виконує секретар міськради Олександр Новак.

Місцеві видання інформують, що харківський мер не з'являється на публіці близько трьох тижнів і лікується в 17 міськлікарні, що визначена опорною для лікування хворих з коронавірусом.

Як повідомлялося 20 серпня, харківські підприємці приїжджали до керівника Офісу президента Єрмака, просити розібратися з Кернесом.